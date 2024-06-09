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Німеччина, Італія та Іспанія бояться відправляти інструкторів в Україну, - Welt

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Франція розіслала низці західних країн пропозицію приєднатися до коаліції з відправки військових інструкторів в Україну. Однак Німеччина, Італія та Іспанія бояться такої ідеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Welt.

Німецький уряд проігнорував пропозицію Франції, дізнався Welt. В Берліні заявляють, що жодного листа-запрошення до німецького міністерства оборони не надходило. За даними Welt, не лише Німеччина чинить против ідеї Парижа.

Так, європейські дипломати повідомили Welt, що більшість країн ЄС були б проти відправки військових інструкторів на територію України. Наприклад, Німеччина, Італія та Іспанія побоюються, що такий крок може становити "значний ризик ескалації" та втягнути Захід у війну з РФ.

Водночас, як розповів Welt, у європейських дипломатичних колах визнають, що з 

Коаліція інструкторів для України

Наприкінці травня ЗМІ дізналися про плани французького президента Еммануеля Макрона створити коаліцію країн, які були б готові разом з Францією відправити своїх військових інструкторів в Україну. Очікувалося, що Макрон оголосить про це цього тижня.

Та під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 7 червня, Макрон лише заявив, що дійсно хоче разом з партнерами організувати таку коаліцію, але говорити про відправку інструкторів в Україну він поки що не готовий.

ЗМІ розповідали, що перед цим Макрон пропонував президенту США долучитися до його ініціативи. Але той відмовив.

Про відсутність планів відправляти своїх інструкторів в Україну заявляв і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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