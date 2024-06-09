Німеччина, Італія та Іспанія бояться відправляти інструкторів в Україну, - Welt

Німецький уряд проігнорував пропозицію Франції, дізнався Welt. В Берліні заявляють, що жодного листа-запрошення до німецького міністерства оборони не надходило. За даними Welt, не лише Німеччина чинить против ідеї Парижа.

Так, європейські дипломати повідомили Welt, що більшість країн ЄС були б проти відправки військових інструкторів на територію України. Наприклад, Німеччина, Італія та Іспанія побоюються, що такий крок може становити "значний ризик ескалації" та втягнути Захід у війну з РФ.

Водночас, як розповів Welt, у європейських дипломатичних колах визнають, що з