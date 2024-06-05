Чи розглядає Німеччина відправку військових до України: відповідь Пісторіуса

Німеччина не планує відправляти своїх військових до України. Німецька влада не обговорює таке питання.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Пісторіус брав участь в урядових слуханнях у Бундестазі. Депутат від праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" Рюдіґер Лукассен поцікавився у нього, чи поінформований німецький уряд про дебати щодо відправки військових до України в ЄС та Франції і чи розглядають таку можливість чиновники в Німеччині. "Відповідь на ваші запитання - ні та ні", - наголосив глава Міноборони.