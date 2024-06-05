ua en ru
Ср, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи розглядає Німеччина відправку військових до України: відповідь Пісторіуса

Берлін, Середа 05 червня 2024 17:14
UA EN RU
Чи розглядає Німеччина відправку військових до України: відповідь Пісторіуса Фото: Борис Пісторіус, голова Міноборони Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Німеччина не планує відправляти своїх військових до України. Німецька влада не обговорює таке питання.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Пісторіус брав участь в урядових слуханнях у Бундестазі. Депутат від праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" Рюдіґер Лукассен поцікавився у нього, чи поінформований німецький уряд про дебати щодо відправки військових до України в ЄС та Франції і чи розглядають таку можливість чиновники в Німеччині.

"Відповідь на ваші запитання - ні та ні", - наголосив глава Міноборони.

Що передувало

Варто зауважити, що вперше питання відправлення західних військ в Україну порушив президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що такої можливості не можна виключати.

При цьому кілька тижнів тому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про рішення Франції відправити військових інструкторів до України. У Міноборони Франції уточнили, що питання досі перебуває на стадії обговорення.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Еммануель Макрон хоче створити коаліцію військових інструкторів в Україні для навчання українських захисників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
NEWS
C-300 вже не б'є по Харкову? Як дозвіл Заходу на удари по РФ підкинув проблем окупантам
C-300 вже не б'є по Харкову? Як дозвіл Заходу на удари по РФ підкинув проблем окупантам
DAILY
"Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба