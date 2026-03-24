Німеччина інвестує в дрони STRILA для посилення ППО України

Нагадуємо, що директор української компанії Pegasus Arms Ілля Самошкін повідомив про початок співробітництва з німецькою компанією Rohde & Schwarz, у рамках якого планується створення нових технологій для повітряної розвідки та електронної протидії безпілотним літальним апаратам.

Зазначимо, що українська компанія ROBONEERS представила модернізований варіант дистанційно керованого бойового модуля "ШАБЛЯ К-2" з туреллю, оснащеною парним встановленням двох автоматів АК-74, що дає змогу підвищити щільність вогню та ефективність застосування комплексу в ближньому бою.