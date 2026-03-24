Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Німеччина інвестує в дрони STRILA для посилення ППО України

01:45 24.03.2026 Вт
2 хв
STRILA є головним зенітним безпілотником компанії і розроблений для знищення повітряних цілей, зокрема дронів типу Shahed
Никончук Анастасія
Фото: дрон (facebook.com DPSUkraine)

Генеральний директор Quantum Systems Свен Крук повідомив, що німецька компанія інвестує в українського виробника безпілотників WIY Drones, щоб розширити виробництво зенітних дронів STRILA для Національної гвардії України.

Масштабування виробництва дронів

Німецька компанія Quantum Systems оголосила про вкладення інвестицій в українську фірму WIY Drones.

Сума угоди і деталі контракту не розголошуються, проте відомо, що Німеччина оплатить виробництво 15 000 дронів-перехоплювачів STRILA для потреб Національної гвардії України.

WIY Drones спеціалізується на розробці дронів-перехоплювачів, розвідувальних і ударних БПЛА, а також наземних станцій управління і супутніх систем.

STRILA - флагманський зенітний безпілотник компанії, призначений для ураження повітряних цілей, включно з дронами типу Shahed.

Технічні характеристики STRILA

Максимальна швидкість дрона досягає 350 км/год, а максимальна висота польоту - 5000 метрів. Тактичний радіус дії становить 14 км, максимальна дальність із корисним навантаженням - 28 км. Маса корисного навантаження - до 500 грамів, а час польоту з навантаженням - до 10 хвилин.

Цілі інвестицій

Інвестиції Quantum Systems спрямовані на масштабування виробництва STRILA в Україні для задоволення поточного операційного попиту.

При цьому планується можливість експорту надлишкових одиниць продукції.

Додаткову інформацію про спільну розробку і виробництво дронів-перехоплювачів компанії обіцяють опублікувати найближчим часом.

Коментар керівництва

Co-CEO Quantum Systems Свен Крук зазначив, що українські інженери створили одні з найефективніших у світі технологій протидії дронам.

"Quantum Systems масштабує ці рішення до промислового рівня і допомагає Україні закрити небо", - наголосив він.

Нагадуємо, що директор української компанії Pegasus Arms Ілля Самошкін повідомив про початок співробітництва з німецькою компанією Rohde & Schwarz, у рамках якого планується створення нових технологій для повітряної розвідки та електронної протидії безпілотним літальним апаратам.

Зазначимо, що українська компанія ROBONEERS представила модернізований варіант дистанційно керованого бойового модуля "ШАБЛЯ К-2" з туреллю, оснащеною парним встановленням двох автоматів АК-74, що дає змогу підвищити щільність вогню та ефективність застосування комплексу в ближньому бою.

