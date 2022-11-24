Германия инициирует встречу министров G7 из-за обстрелов энергосистемы Украины
Германия, председательствующая в Большой семерке (G7), планирует инициировать встречу министров МИД на следующей неделе. Будут обсуждать дальнейшую поддержку энергосистемы Украины во время массированных обстрелов России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.
"На следующей неделе, как президент G7 в Бухаресте, мы пригласим других партнеров на уровне министров иностранных дел на встречу, чтобы инициировать дальнейшую поддержку энергоснабжения Украины", - написала Бербок.
По словам главы МИД Германии, атаки России являются недопустимым и антигуманным преступлением.
"Путин своими ракетами стремится погрузить народ Украины в холод и тьму. Он никогда не сломает их волю к свободе и нашей поддержке", - добавила министр.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным "Укрэнерго" энергетическая система Украины постепенно восстанавливается после массированной атаки врага.
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