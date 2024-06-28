Німеччина і Нідерланди виступили проти збільшення фінансування оборони Євросоюзу, - Bloomberg

За даними джерел видання, канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримує застереження щодо збільшення спільних витрат для покриття прогалин у можливостях блоку. Bloomberg пов’язує це з проблемами у внутрішньому бюджеті Німеччини.

На саміті ЄС, який розпочався в четвер, лідери були здивовані тим, що в розпал війни Росії проти України Німеччина та Нідерланди не погоджуються з закликом досягти прогресу щодо варіантів фінансування для збільшення витрат замість того, щоб обговорювати, як збільшити масштаби та прискорити нарощування оборони, пише видання.

Під час бурхливої дискусії деякі лідери, зокрема Данії та Польщі, зазначили, що добре, що ні представники Росії, ні президент України Володимир Зеленський не були в залі.

Шольц може розраховувати на підтримку прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, щоб заблокувати будь-який прогрес у фінансуванні. Обидва борються проти додаткових європейських ресурсів, включаючи спільний борг, до того, як інші варіанти будуть вичерпані.

За словами одного дипломата ЄС, позиція Рютте, який стане наступним генеральним секретарем НАТО, щодо затримки прогресу у фінансуванні, шокує з огляду на його наступну посаду. Гаага перед тим, як погодитися з використанням європейських коштів, хоче чіткої оцінки потреб, покращення внутрішнього ринку оборони, кращих закупівель і полегшення доступу до приватного капіталу.

Проте, дипломати ЄС вважають, що опозиція Німеччини не покладе крапку в дискусіях про те, як підвищити обороноздатність блоку на тлі вторгнення Росії в Україну та зростання геополітичних ризиків.

Після обміну думками в четвер лідери мали домовитися про те, щоб попросити виконавчий орган блоку представити варіанти державного та приватного фінансування для зміцнення оборонної промисловості та усунення критичних прогалин.

Німеччина не хоче бачити жодних нових заяв щодо оборони та фінансування, окрім того, що було узгоджено на попередньому саміті лідерів ЄС у березні, стверджуючи, що наразі немає жодних нових подій, які заслуговували б на внесення змін, кажуть джерела видання.