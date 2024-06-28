Германия и Нидерланды выступили против увеличения финансирования обороны Евросоюза, - Bloomberg

По данным источников издания, канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает оговорку относительно увеличения общих затрат для покрытия пробелов в возможностях блока. Bloomberg увязывает это с проблемами во внутреннем бюджете Германии.

На начавшемся в четверг саммите ЕС лидеры были удивлены тем, что в разгар войны России против Украины Германия и Нидерланды не соглашаются с призывом достичь прогресса по вариантам финансирования для увеличения расходов вместо того, чтобы обсуждать, как увеличить масштабы и ускорить наращивание обороны, пишет издание.

В ходе бурной дискуссии некоторые лидеры, в том числе Дании и Польши, отметили, что хорошо, что ни представители России, ни президент Украины Владимир Зеленский не были в зале.

Шольц может рассчитывать на поддержку премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, чтобы заблокировать любой прогресс в финансировании. Оба борются против дополнительных европейских ресурсов, включая общий долг, прежде чем другие варианты будут исчерпаны.

По словам одного дипломата ЕС, позиция Рютте, который станет следующим генеральным секретарем НАТО, по поводу задержки прогресса в финансировании, шокирует ввиду его следующей должности. Гаага, прежде чем согласиться с использованием европейских средств, хочет четкой оценки потребностей, улучшения внутреннего рынка обороны, лучших закупок и облегчения доступа к частному капиталу.

Однако дипломаты ЕС считают, что оппозиция Германии не положит точку в дискуссиях о том, как повысить обороноспособность блока на фоне вторжения России в Украину и роста геополитических рисков.

После обмена мнениями в четверг лидеры должны были договориться о том, чтобы попросить исполнительный орган блока представить варианты государственного и частного финансирования для укрепления оборонной промышленности и устранения критических пробелов.

Германия не хочет видеть никаких новых заявлений по обороне и финансированию, кроме того, что было согласовано на предыдущем саммите лидеров ЕС в марте, утверждая, что сейчас нет никаких новых событий, которые бы заслуживали внесения изменений, говорят источники издания.