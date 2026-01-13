Німеччина і НАТО готують комплексний захист Гренландії та Арктики, - Пісторіус

Міністр оборони наголосив, що наразі обговорюються лише можливі заходи, конкретні рішення ще не ухвалені.

"Щодо можливостей започаткування місії на Гренландії: ми разом із кількома партнерами по НАТО обговорюємо та вивчаємо, які заходи є доцільними і що саме необхідно", - сказав Пісторіус.

Він підкреслив, що Гренландія - це не зовсім звичайний регіон через величезні території та низьку щільність населення, тому лише військова присутність не здатна забезпечити комплексний захист.

"Йдеться про спостереження, патрулювання, моніторинг того, що відбувається під водою, над водою і в повітрі, а також про розвідку та регулярні навчання на місці, щоб показати, що ми там присутні", - зазначив міністр.

Борис Пісторіус зазначив, що безпека Гренландії та Арктики - це не виключно американський інтерес, а питання НАТО та Європи загалом.

Він також наголосив на гегемоніальних амбіціях Росії, яка активно ремілітаризує Арктику, і закликав союзників спільно захищати північні маршрути та морську безпеку.

"Понад рік тому ми уклали партнерство з морської безпеки з Норвегією, Данією та Канадою. Це визнання того, що безпека Північної Атлантики, включно з Арктикою та Гренландією, має ключове значення. Разом із союзниками по НАТО та прибережними державами ми несемо відповідальність за цей регіон", - підкреслив Пісторіус.

Окремо міністр оборони нагадав, що Гренландія належить Данії, яка є союзником по НАТО, тому усі заходи безпеки мають координуватися з данською стороною.