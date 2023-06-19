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Німеччина може виділити додаткову допомогу для українських біженців у Молдові

Фото: Дівчина (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина може надати Молдові грант на 3 млн євро для допомоги українським біженцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Кабмін Молдови планує розглянути це питання 21 червня. Йтиметься про початок переговорів і підписання угоди з німецьким урядом.

"Уряд Німеччини може надати 3 млн євро для фінансування проєкту "Підтримка молдовських спільнот у прийомі українських біженців", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що згідно з проєктом, гроші спрямують у Штефанводський, Каушанський та Унгенський райони Молдови.

Допомога Молдови

Після початку вторгнення РФ низка українців залишили країну і переїхали тимчасово до Молдови. Агентство ООН у справах біженців зазначало, що в Молдові перебуває приблизно 106 тисяч біженців з України.

Нещодавно Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови змінила правила перетину кордону для біженців з України. Тепер українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, в тому числі з вичерпаним терміном дії, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.

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