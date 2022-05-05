Молдова изменила условия пересечения границы для украинских беженцев
Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы изменила правила пересечения границы для беженцев из Украины. Теперь украинцы, которые въехали на территорию Молдовы на основании паспорта, в том числе с истекшим сроком действия, смогут покинуть страну, предъявив тот же документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
При этом в решении комиссии говорится, что условия упрощенного пересечения государственной границы можно применить только единожды.
Кроме того, комиссия по ЧС скорректировала меры защиты детей из групп риска и детей, разлученных с родителями.
Отныне ответственные за прием несовершеннолетних детей из Украины будут проводить оценку каждого случая на основании документа, утвержденного приказом министра труда и социальной защиты.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Молдову въехали около 450 тысяч украинских беженцев.
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