UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина хоче скоротити видатки до фонду ЄС, з якого купують зброю Україні, - ЗМІ

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина хоче скоротити свої видатки до Європейського фонду миру, з якого закуповується зброя для України. Берлін вважає, що прямі постачання озброєння повинні враховуватися як внески.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

Видання зазначає, що отримало у розпорядженні "неофіційний документ". У ньому Німеччина зазначила, що 20-мільярдний Європейський фонд миру повинен враховувати військову допомогу, яку Берлін надав Україні на двосторонній основі.

Німеччина хоче, аби її військова допомога враховувалася в ЄС як внески до фонду миру. Берлін є найбільшою економікою ЄС і вносить чверть коштів до фонду ЄС.

За даними The Telegraph, цей документ викликав побоювання в ЄС, що канцлер Німеччини Олаф Шольц може блокувати спроби Європи підтримати Україну у війні з Росією.

Ще в одному документі, який отримало видання, Франція виступає за припинення постачань зброї через Європейський фон миру. Натомість Париж пропонує зосередитися на спільних закупках.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан єдиний, хто публічно критикував збільшення фінансування Європейського фонду миру до 20 млрд євро.

Додамо, що минулого місяця Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро.

Що відомо про фонд миру

Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року. Саме через нього країни ЄС надають партнерам військову допомогу, зокрема й Україні. Фонд відшкодовує урядам витрати на військові постачання.

Раніше Єврокомісія запропонувала збільшити спільний бюджет ЄС на 66 млрд євро для покриття витрат, частина з яких піде на програму фінансової підтримки України. Йдеться по 50 млрд євро на наступні чотири роки.

У жовтні Європарламент погодив створення Українського фонду у розмірі 50 млрд євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзВійськова допомога