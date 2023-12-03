Германия хочет сократить расходы в фонд ЕС, из которого покупают оружие Украине, - СМИ

Издание отмечает, что получило в распоряжение "неофициальный документ". В нем Германия отметила, что 20-миллиардный Европейский фонд мира должен учитывать военную помощь, которую Берлин предоставил Украине на двусторонней основе.

Германия хочет, чтобы ее военная помощь учитывалась в ЕС как вклад в фонд мира. Берлин является самой большой экономикой ЕС и вносит четверть средств в фонд ЕС.

По данным The Telegraph, этот документ вызвал опасения в ЕС, что канцлер Германии Олаф Шольц может блокировать попытки Европы поддержать Украину в войне с Россией.

Еще в одном документе, полученном изданием, Франция выступает за прекращение поставок оружия через Европейский фон мира. Париж предлагает сосредоточиться на совместных закупках.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан единственный, кто публично критиковал увеличение финансирования Европейского фонда мира до 20 млрд евро.

В прошлом месяце Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.

Что известно о фонде мира

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года. Именно через него страны ЕС оказывают партнерам военную помощь, в том числе и Украине. Фонд возмещает правительствам расходы на военные поставки.

Ранее Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет ЕС на 66 млрд евро для покрытия расходов, часть которых пойдет на программу финансовой поддержки Украины. Речь идет по 50 млрд евро на следующие четыре года.

В октябре Европарламент согласовал создание Украинского фонда в размере 50 млрд. евро.