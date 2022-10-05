Німеччина хоче, щоб Іспанія приєдналася до створення загальноєвропейської системи ПРО, - ЗМІ
Німеччина хоче запропонувати Іспанії приєднатися до ініціативи щодо створення європейського протиракетного щита.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.
Передбачається, що це питання буде порушено під час зустрічі прем'єр-міністра королівства Педро Санчеса та канцлера ФРН Олафа Шольца у середу.
Тим часом, у прес-службі уряду Іспанії прокоментували інформацію ЗМІ. Там заявили, що повідомлення про те, що Німеччина запропонувала Іспанії приєднатися до ініціативи, не відповідають дійсності.
"Що стосується новин, опублікованих у деяких засобах масової інформації, щодо передбачуваної пропозиції уряду Німеччини про те, щоб Іспанія стала частиною європейського протиракетного щита, ми спростовуємо, що уряд Іспанії отримував будь-які пропозиції чи повідомлення щодо цього", - заявили в уряді королівства.
У серпні канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до створення загальноєвропейської системи протиракетної оборони.
Система має забезпечувати захистом Польщі, країн Балтії, Нідерландів, Чехії, Словаччини та Скандинавських країн.
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