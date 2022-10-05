Германия хочет, чтобы Испания присоединилась к созданию общеевропейской системы ПРО, - СМИ
Германия хочет предложить Испании присоединиться к инициативе по созданию европейского противоракетного щита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.
Предполагается, что этот вопрос будет затронут во время встречи премьер-министра королевства Педро Санчеса и канцлера ФРГ Олафа Шольца в среду.
Тем временем в пресс-службе правительства Испании прокомментировали информацию СМИ. Там заявили, что сообщения о том, что Германия предложила Испании присоедениться к инициативе, не соответствуют действительности.
"Что касается новостей, опубликованных в некоторых средствах массовой информации, относительно предполагаемого предложения правительства Германии о том, чтобы Испания стала частью европейского противоракетного щита, мы опровергаем, что правительство Испании получало какие-либо предложения или сообщения в этом отношении", - заявили в правительстве королевства.
В августе канцлер Германии Олаф Шольц призвал к созданию общеевропейской системы противоракетной обороны.
Система должна обеспечивать защитой Польшу, страны Балтии, Нидерланды, Чехию, Словакию и Скандинавские страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.