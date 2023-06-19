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Німеччина хоче за прискореною процедурою купувати снаряди для артилерії і танків, - Spiegel

Фото: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Міністерство оборони Німеччини хоче представити дев'ять контрактів на прискорену закупівлю артилерійських і танкових боєприпасів у найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"У Збройних силах Німеччини залишилося всього близько 20 000 осколково-фугасних артилерійських снарядів. Такі країни, як Німеччина, поспішили відправити Україні 155-метрові артилерійські снаряди, що призвело до виснаження запасів для власної оборони", - йдеться у матеріалі.

Der Spiegel пише, що до 2031 року Збройним силам Німеччини необхідно накопичити близько 230 000 снарядів, щоб відповідати цілям НАТО і мати достатньо артилерії, щоб витримати 30 днів інтенсивних боїв.

Видання повідомляє, що Міністерство оборони Німеччини має намір представити бюджетному комітету дев'ять контрактів на прискорену закупівлю артилерійських і танкових боєприпасів у найближчі місяці.

Спільні закупівлі снарядів від ЄС для України

Нагадаємо, 20 березня країни ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів за рік.

До того ж Рада ЄС затвердила виділення грошей на боєприпаси для України. Однак країни Європейського союзу довго не могли домовитись про спільні закупівлі боєприпасів для України.

Та все ж на початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

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