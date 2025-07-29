Німеччина хоче придбати 8 500 бронемашин і бронетранспортерів, - Bloomberg

За інформацією джерел видання, 28 липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів депутатам про плани уряду зробити Бундесвер найсильнішою армією в Європі.

Уряд Німеччини має намір 30 липня затвердити фінансовий план, за яким оборонний бюджет країни зросте більш ніж удвічі - до 162 мільярдів євро за чотири роки.

Співрозмовники Bloomberg повідомили, що до кінця року до парламенту буде направлено понад 60 заявок на закупівлю озброєнь.

Найбільшою покупкою стане замовлення 20 додаткових винищувачів Eurofighter на суму близько 3 мільярдів євро. Виробництвом Eurofighter займаються консорціум BAE Systems, Airbus та італійська компанія Leonardo.

Також Берлін планує придбати до 5000 бронемашин Boxer у різних варіантах у виробників KNDS і Rheinmetall.

Крім того, країна має намір закупити не менше 3500 бронемашин Patria AMV у фінської компанії Patria. Вони замінять застарілі бронетранспортери Fuchs.

Міністерство оборони також розглядає купівлю кількох сотень танків Leopard 2 у KNDS і Rheinmetall.

Також розробляється стратегія щодо безпілотників, яка передбачає замовлення на мільярди євро у німецьких виробників, таких як Helsing і Quantum Systems.