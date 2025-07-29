Германия хочет приобрести 8 500 бронемашин и бронетранспортеров, - Bloomberg

Германия планирует значительно усилить свои оборонные возможности. В частности, страна хочет заказать 8 500 бронемашин и бронетранспортеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации источников издания, 28 июля министр обороны Германии Борис Писториус рассказал депутатам о планах правительства сделать Бундесвер самой сильной армией в Европе.
Правительство Германии намерено 30 июля утвердить финансовый план, по которому оборонный бюджет страны вырастет более чем в два раза — до 162 миллиардов евро за четыре года.
Собеседники Bloomberg сообщили, что до конца года в парламент будут направлены более 60 заявок на закупку вооружений.
Самой крупной покупкой станет заказ 20 дополнительных истребителей Eurofighter на сумму около 3 миллиардов евро. Производством Eurofighter занимаются консорциум BAE Systems, Airbus и итальянская компания Leonardo.
Также Берлин планирует приобрести до 5000 бронемашин Boxer в различных вариантах у производителей KNDS и Rheinmetall.
Кроме того, страна намерена закупить не менее 3500 бронемашин Patria AMV у финской компании Patria. Они заменят устаревшие бронетранспортеры Fuchs.
Министерство обороны также рассматривает покупку нескольких сотен танков Leopard 2 у KNDS и Rheinmetall.
В дополнение разрабатывается стратегия по беспилотникам, которая предусматривает заказы на миллиарды евро у немецких производителей, таких как Helsing и Quantum Systems.
Напомним, только неделю назад кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца одобрил законопроект, которым предусматривается снятие ряда ограничений, чтобы ускорить военные закупки.
При этом 29 июля стало известно, что немецкие специалисты разрабатывают дальнобойные дроны, которые могут поражать цели глубоко в тылу врага.
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