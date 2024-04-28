Німеччина хоче посилити економіку за рахунок Китаю. WSJ пояснило, на який крок піде Берлін

Німеччина хоче зміцнити власну економіку за рахунок співпраці з Китаєм. Тому німецький уряд вирішив відмовитися від ліцензування китайських інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Німеччина розглядає відмовитись від раніше проголошеної ідеї урядових перевірок китайських інвестицій. Берлін вважає, що ліцензування може зашкодити зусиллям відродити економіку Німеччини.

У плані законопроекту з питання обмежень інвестицій, з яким ознайомилося WSJ, пропонувалося надати уряду повноваження перевіряти іноземні інвестиції на ризики безпеки. Німецький уряд зміг би переглядати інвестиції, включаючи контроль за такими галузями як квантові технології, складні напівпровідники, штучний інтелект і критична інфраструктура.

"Уряд також намагався включити положення, яке дозволяє переглядати проекти співпраці між німецькими дослідницькими установами та іноземними партнерами в критичних сферах", - зазначає видання.

WSJ пише, що, ймовірно, ці ініціативи були відкинуті, хоча експерти наполягають на них для ефективного захисту економіки та інфраструктури.

Рішення Берліну частково підтвердили в уряді Німеччини. Там заявили, що важливо не тільки захищати економіку, але і залишатись "відкритими для іноземних інвестицій".

У разі не схвалення обмежень Німеччина може стати одним з найбільших партнерів Китаю.