Германия хочет усилить экономику за счет Китая. WSJ объяснило, на какой шаг пойдет Берлин
Германия хочет укрепить свою экономику за счет сотрудничества с Китаем. Поэтому немецкое правительство решило отказаться от лицензирования китайских инвестиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Германия рассматривает отказ от ранее провозглашенной идеи правительственных проверок китайских инвестиций. Берлин считает, что лицензирование может нанести ущерб усилиям возродить экономику Германии.
В плане законопроекта по ограничению инвестиций, с которым ознакомилось WSJ, предлагалось предоставить правительству полномочия проверять иностранные инвестиции на риски безопасности. Немецкое правительство смогло бы пересматривать инвестиции, включая контроль таких отраслей как квантовые технологии, сложные полупроводники, искусственный интеллект и критическая инфраструктура.
"Правительство также пыталось включить положение, позволяющее пересматривать проекты сотрудничества между немецкими исследовательскими учреждениями и иностранными партнерами в критических сферах", - отмечает издание.
WSJ пишет, что вероятно эти инициативы были отвергнуты, хотя эксперты настаивают на них для эффективной защиты экономики и инфраструктуры.
Решения Берлина частично подтвердили в правительстве Германии. Там заявили, что важно не только защищать экономику, но и "оставаться открытыми для иностранных инвестиций".
В случае не одобрения ограничений Германия может стать одним из крупнейших партнеров Китая.
Китай - партнер России
Следует отметить, что Китай придерживается нейтралитета в отношении войны России против Украины. Пекин продолжает торговать с Москвой. Китайские компании поставляют России товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства разного вооружения.
Кроме того, Китай и Россия заявляют о "дружбе без границ". Хотя западные СМИ полагают, что Китай не поддерживает действия российского диктатора Владимира Путина.
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