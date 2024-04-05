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Пентагон про "дружбу" РФ та Китаю: це суверенні країни, але ми продовжуємо стежити

Вашингтон, П'ятниця 05 квітня 2024 10:08
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Пентагон про "дружбу" РФ та Китаю: це суверенні країни, але ми продовжуємо стежити Фото: речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер (facebook com InternationalDefenceDesk)
Автор: Наталія Юрченко

Китай та Росія - це суверенні держави, тому самостійно ухвалюють рішення, з ким співпрацювати. Але США стежать за ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.

"Кожна з націй, які ви виділили, є суверенною нацією. І вони будуть приймати рішення про те, з ким їм співпрацювати, а з ким ні", - сказав він.

Райдер наголосив, що проблеми виникають тоді, коли співпрацю сторін перестає у зловмисну діяльність. Тому США продовжують стежити за "дружбою" між Москвою та Пекіном.

"Там, де це стає проблемою, ми починаємо бачити зловмисну ​​діяльність у плані надання Росії, наприклад, можливостей, які вона потім своєю чергою використовує для нападу на Україну. Тож знову ж таки, ми продовжуватимемо уважно стежити за цим", - заявив речник Пентагону.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Варто зазначити, що Китай намагається триматися нібито нейтралітету у війні Росії проти України. Проте Пекін не засудив Москву, продовжує економічну співпрацю з нею.

Раніше Китай оприлюднив свій "мирний план" для України, але його розкритикували.

Президент Володимир Зеленський також заявляв, що Китай відіграє велику роль у світі, тому Україна хоче, щоб ця країна була залучена до формули миру. Пекін поки не погодився, але китайська влада не критикує українську формулу.

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