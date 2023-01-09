Німеччина хоче побудувати електричний автобан: в чому його особливість

Сьогодні, 9 січня, дослідники з Університету Ерлангена-Нюрнберга в Німеччині повідомили, що планують створити тестову смугу для індуктивної зарядки електромобілів та вантажівок на автобані у північній Баварії.

"Котушки будуть встановлені під дорожнім покриттям. Через них транспортні засоби заряджатимуться бездротовим способом", - пояснив керівник групи науковців Александер Кюль.

Як працює електричний автобан

Котушки у дорожньому покритті будуть генерувати магнітне поле, яке виробляє напругу через зустрічну котушку в транспортному засобі. Це забезпечить передачу до 125 кіловат потужності, як наслідок водії заощаджуватимуть час для зарядки, а вантажівки зможуть використовувати менші та легші батареї.

Яка мета проекту

Метою проекту, за словами дослідників, є встановлення єдиного стандарту виробництва котушок та встановлення їх на дорозі.

Партнери проєкту планують ввести в експлуатацію однокілометрову тестову смугу в середині 2025 року. Наразі не відомо, де саме це відбудеться, адміністрація автобану запевняє, що місце оберуть з урахуванням того, де дорожнє покриття потребує оновлення.

Вартість проєкту оцінюється у 8 мільйонів євро. Він фінансується Федеральним міністерством економіки та захисту клімату Німеччини.