Німеччина хоче побудувати електричний автобан: в чому його особливість

Німецькі дослідники працюють над тестовою смугою для індуктивної зарядки електромобілів. Вже в 2025 році вони планують запустити її в експлуатацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Сьогодні, 9 січня, дослідники з Університету Ерлангена-Нюрнберга в Німеччині повідомили, що планують створити тестову смугу для індуктивної зарядки електромобілів та вантажівок на автобані у північній Баварії.
"Котушки будуть встановлені під дорожнім покриттям. Через них транспортні засоби заряджатимуться бездротовим способом", - пояснив керівник групи науковців Александер Кюль.
Котушки у дорожньому покритті будуть генерувати магнітне поле, яке виробляє напругу через зустрічну котушку в транспортному засобі. Це забезпечить передачу до 125 кіловат потужності, як наслідок водії заощаджуватимуть час для зарядки, а вантажівки зможуть використовувати менші та легші батареї.
Метою проекту, за словами дослідників, є встановлення єдиного стандарту виробництва котушок та встановлення їх на дорозі.
Партнери проєкту планують ввести в експлуатацію однокілометрову тестову смугу в середині 2025 року. Наразі не відомо, де саме це відбудеться, адміністрація автобану запевняє, що місце оберуть з урахуванням того, де дорожнє покриття потребує оновлення.
Вартість проєкту оцінюється у 8 мільйонів євро. Він фінансується Федеральним міністерством економіки та захисту клімату Німеччини.
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