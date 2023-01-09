UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина хоче побудувати електричний автобан: в чому його особливість

Фото: Німеччина хоче побудувати електричний автобан (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Німецькі дослідники працюють над тестовою смугою для індуктивної зарядки електромобілів. Вже в 2025 році вони планують запустити її в експлуатацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Сьогодні, 9 січня, дослідники з Університету Ерлангена-Нюрнберга в Німеччині повідомили, що планують створити тестову смугу для індуктивної зарядки електромобілів та вантажівок на автобані у північній Баварії.

"Котушки будуть встановлені під дорожнім покриттям. Через них транспортні засоби заряджатимуться бездротовим способом", - пояснив керівник групи науковців Александер Кюль.

Як працює електричний автобан

Котушки у дорожньому покритті будуть генерувати магнітне поле, яке виробляє напругу через зустрічну котушку в транспортному засобі. Це забезпечить передачу до 125 кіловат потужності, як наслідок водії заощаджуватимуть час для зарядки, а вантажівки зможуть використовувати менші та легші батареї.

Яка мета проекту

Метою проекту, за словами дослідників, є встановлення єдиного стандарту виробництва котушок та встановлення їх на дорозі.

Партнери проєкту планують ввести в експлуатацію однокілометрову тестову смугу в середині 2025 року. Наразі не відомо, де саме це відбудеться, адміністрація автобану запевняє, що місце оберуть з урахуванням того, де дорожнє покриття потребує оновлення.

Вартість проєкту оцінюється у 8 мільйонів євро. Він фінансується Федеральним міністерством економіки та захисту клімату Німеччини.

Нагадаємо, в ЄС вивчають оригінальний спосіб знизити споживання нафти. Брюссель на рівні консультацій розглядав можливість масового обмеження швидкісного режиму, щоб скоротити споживання палива в умовах енергетичного дефіциту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
науковціисследователи