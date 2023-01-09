Германия хочет построить электрический автобан: в чем его особенность

Сегодня, 9 января, исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга в Германии сообщили, что планируют создать тестовую полосу для индуктивной зарядки электромобилей и грузовиков на автобане в северной Баварии.

"Катушки будут установлены под дорожным покрытием. Через них транспортные средства будут заряжаться беспроводным способом", - пояснил руководитель группы ученых Александер Кюль.

Как работает электрический автобан

Катушки в дорожном покрытии будут генерировать магнитное поле, производящее напряжение через встречную катушку в транспортном средстве. Это обеспечит передачу до 125 киловатт мощности, как следствие водители будут экономить время для зарядки, а грузовики смогут использовать меньшие и более легкие батареи.

Какова цель проекта

Целью проекта, по словам исследователей, является установление единого стандарта производства катушек и установка их на дороге.

Партнеры проекта планируют ввести в эксплуатацию однокилометровую тестовую полосу в середине 2025 года. Пока неизвестно, где именно это произойдет, администрация автобана уверяет, что место выберут с учетом того, где дорожное покрытие требует обновления.

Стоимость проекта оценивается в 8 миллионов евро. Он финансируется Федеральным министерством экономики и защиты климата Германии.