RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия хочет построить электрический автобан: в чем его особенность

Фото: Германия хочет построить электрический автобан (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Немецкие исследователи работают над тестовой полосой для индуктивной зарядки электромобилей. Уже в 2025 году они планируют запустить ее в эксплуатацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сегодня, 9 января, исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга в Германии сообщили, что планируют создать тестовую полосу для индуктивной зарядки электромобилей и грузовиков на автобане в северной Баварии.

"Катушки будут установлены под дорожным покрытием. Через них транспортные средства будут заряжаться беспроводным способом", - пояснил руководитель группы ученых Александер Кюль.

Как работает электрический автобан

Катушки в дорожном покрытии будут генерировать магнитное поле, производящее напряжение через встречную катушку в транспортном средстве. Это обеспечит передачу до 125 киловатт мощности, как следствие водители будут экономить время для зарядки, а грузовики смогут использовать меньшие и более легкие батареи.

Какова цель проекта

Целью проекта, по словам исследователей, является установление единого стандарта производства катушек и установка их на дороге.

Партнеры проекта планируют ввести в эксплуатацию однокилометровую тестовую полосу в середине 2025 года. Пока неизвестно, где именно это произойдет, администрация автобана уверяет, что место выберут с учетом того, где дорожное покрытие требует обновления.

Стоимость проекта оценивается в 8 миллионов евро. Он финансируется Федеральным министерством экономики и защиты климата Германии.

Напомним, в ЕС изучают оригинальный способ снизить потребление нефти. Брюссель на уровне консультаций рассматривал возможность массового ограничения скоростного режима, чтобы сократить потребление топлива в условиях энергетического дефицита.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
науковціисследователи