Німеччина хоче обмежити імпорт російського ЗПГ із Росії, - Bloomberg

Bloomberg ознайомилось з урядовим документом, в якому прописані певні заходи щодо подальшого унеможливлення закупівлі російського ЗПГ.

"Федеральний уряд поінформував компанії, що вживе відповідних заходів, щоб по можливості виключити закупівлі російського ЗПГ", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що потоки газу до Європи трубопроводами з Росії впали до історичного мінімуму після вторгнення РФ в Україну минулого року. Щоб компенсувати дефіцит, постачання ЗПГ з усього світу різко зросло, зокрема з Росії, і не підпадає під санкції ЄС.

Тільки Великобританія офіційно заборонила імпорт зрідженого природного газу із Росії, при цьому багато з цих вантажів прямують до інших портів. Франція, Бельгія, Нідерланди та Іспанія продовжують приймати поставки російського ЗПГ, які нині становлять близько 6% імпорту газу на континент.

Уряд Німеччини знає, що російський ЗПГ доходить до імпортних терміналів у сусідніх країнах. Однак він не має інформації про транспортування та споживання палива в Європі, і тому він не може оцінити, скільки його зберігається в цей час.