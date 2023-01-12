Європа імпортувала у 2022 році рекордні обсяги скрапленого природного газу
Європа імпортувала торік рекордну кількість скрапленого природного газу (СПГ), перехопивши його у бідніших азіатських країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, світ імпортував у 2022 році більше скрапленого природного газу, ніж будь-коли раніше. Проте, за даними експертів ринку, війна Росії в Україні призвела до того, що зростання поставок припало на багаті європейські країни за рахунок бідніших азіатських.
За даними ринку, загальний обсяг світового імпорту СПГ торік зріс до 409 млн тонн з 386,5 млн тонн у 2021 році.
При цьому країни ЄС залишилися все ще залежними від постачання російського СПГ - імпорт російського скрапленого газу до Європи досяг у 2022 році рекордного рівня: 15,95 млн тонн порівняно з 13,46 млн тонн 2021 року.
Водночас, як зауважує Reuters, Китай імпортував СПГ на 19,4% менше, ніж торік - 64,44 млн тонн. Головною причиною зниження китайського імпорту стало те, що покупці у другій за величиною економіці світу здебільшого не виходять на спотовий ринок, укладаючи лише довго- та середньострокові контракти.
Імпорт Японії також скоротився, впавши до 73,61 млн тонн у 2022 році з 75,35 млн тонн у 2021 році, і цього було достатньо, щоб обігнати Китай. Також зменшилися обсяги СПГ, імпортованого Індією, і це вже другий рік поспіль, впавши до 20,03 млн тонн з 24,01 млн тонн у 2021 році. Це був найслабший результат з 2017 року, що підкреслює, наскільки четвертий за величиною імпортер СПГ в Азії боровся з високими цінами.
Інші азіатські країни, такі як Пакистан і Бангладеш, також знизили імпорт СПГ у 2022 році. Загалом імпорт азіатського континенту, пише видання, знизився до 263,76 млн тонн з 282,08 млн тонн у 2021 році.
Скраплений газ, який не дістався Азії, за свідченням експертів ринку, розкупили європейські замовники: їх імпортні закупівлі підскочили на 59% - до 124,93 млн тонн у 2022 році порівняно з 78,55 млн тонн попереднього року. Значна частина цього зростання припала на постачання зі США, які збільшилися до 52,06 млн тонн з 21,5 млн тонн роком раніше.
У той час як європейські країни заборонили імпорт російської сирої нафти, нафтопродуктів і вугілля, насправді лише Британія та країни Балтії припинили імпорт СПГ з Росії. Однак все ж таки, як пишуть оглядачі, слід очікувати рекордних обсягів з огляду на введення в експлуатацію нових маршрутів поставок, а також зростання попиту на СПГ, особливо в Європі. При цьому, як зазначає Reuters, Європі буде складно відмовитися або навіть знизити обсяги постачання російського трубопровідного газу.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що транзит російського газу до Європи через Україну минулого тижня знизився приблизно на 16% на тлі м'якої погоди в Європі, а також у зв'язку з тим, що регіон благополучно забезпечується газом з інших джерел.
Ще раніше ми писали, що енергоринки розпочали 2023 рік із найбільшого тижневого падіння за останні роки.
Додамо, що плани російського президента Володимира Путіна натиснути на Європу за рахунок використання енергії як зброї зазнали невдачі.
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