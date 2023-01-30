Германия хочет ограничить импорт российского СПГ из России, - Bloomberg

Правительство Германии хочет ограничить импорт российского сжиженного природного газа. Это дополнит усилия по снижению зависимости Германии от поставок энергоресурсов в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Bloomberg ознакомилось с правительственным документом, в котором прописаны определенные меры по дальнейшему предотвращению закупки российского СПГ.

"Федеральное правительство проинформировало компании, что предпримет соответствующие меры, чтобы по возможности исключить закупки российского СПГ", - говорится в материале.

Отмечается, что потоки газа в Европу по трубопроводам из России упали до исторического минимума после вторжения РФ в Украину в прошлом году. Чтобы компенсировать дефицит, поставки СПГ со всего мира резко возросли, в том числе из России, и не подпадают под санкции ЕС.

Только Великобритания официально запретила импорт сжиженного природного газа из России, при этом многие из этих грузов направляются в другие порты. Франция, Бельгия, Нидерланды и Испания продолжают принимать поставки российского СПГ, которые в настоящее время составляют около 6% импорта газа на континент.

Правительство Германии знает, что российская СПГ доходит до импортных терминалов в соседних странах. Однако у него нет информации о транспортировке и потреблении топлива в Европе, и поэтому он не может оценить, сколько его хранится в настоящее время.