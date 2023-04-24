UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина хоче, аби Китай пояснив позицію щодо суверенітету пострадянських країн

Фото: Німеччина закликає Китай пояснити свою позицію після заяви посла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина закликає Китай пояснити свою позицію щодо суверенітету колишніх радянських країн після заяви посла у Франції Лу Шайе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відповідну заяву зробив речник Міністерства закордонних справ Німеччини Крістіан Вагнер. Він зазначив, що заява китайського посла викликала здивування у Німеччині.

"Ми з великим подивом прийняли до відома заяву посла Китаю на французькому телебаченні, тим більше, що ці заяви не відповідають відомій нам позиції Китаю", - заявив речник.

Він додав, що Берлін очікує від Пекіна пояснення своєї позиції щодо країн, які раніше входили до складу СРСР.

"Оскільки Російська Федерація та інші держави, що виникли в результаті розпаду Радянського Союзу, визнали одна одну як суверенні держави в межах своїх існуючих кордонів, суверенітет і територіальна цілісність цих держав є непорушними", - наголосив представник МЗС.

Що цьому передувало

Нагадаємо, посол Китаю у Франції Лу Шайе поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік. Також він заявив, що Крим був "російський спочатку".

Висловлювання китайського дипломата різко розкритикували в Європі та Україні. Після розголосу у Китаї видалили скандальне інтерв'ю та наголосили, що поважають суверенітет усіх країн.

При цьому в МЗС Франції та країн Балтії викликали послів Китаю, аби ті пояснили позицію Пекіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяКитай