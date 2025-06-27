Німеччина готує зміни до закону, щоб поховати "Північний потік-2"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв, що забезпечить недопущення введення газопроводу "Північний потік-2" в експлуатацію. Однак зараз у країни немає юридичних підстав, щоб запобігти продажу газопроводу, який належить "Газпрому".

Наразі зареєстрована у Швейцарії компанія-оператор Nord Stream 2, яка повністю належить "Газпрому", проходить процедуру банкрутства. Це може призвести до продажу активів, і в Німеччині немає правових інструментів, щоб перешкодити такій угоді.

У парламентській відповіді від 24 червня Мінекономіки Німеччини заявило, що уряд розглядає можливість внесення поправок до закону про зовнішню торгівлю протягом поточного законодавчого періоду, оскільки наразі він не передбачає контролю за інвестиціями під час подібних поглинань.

Колишній державний секретар Мінекономіки і депутат від партії "Зелені" Міхаель Келлнер у коментарі Reuters заявив, що уряд має закрити цю лазівку.

"Трубопроводи в Німеччині або Європі не повинні належати російським або американським компаніям", - додав він.