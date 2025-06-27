Германия готовит изменения в закон, чтобы похоронить "Северный поток-2"

Германия планирует на законодательном уровне запретить продажу газопровода "Северный поток-2". Это необходимо, чтобы не допустить его ввода в эксплуатацию.
Об этом говорится в заявлении Минэкономики Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что обеспечит недопущение ввода газопровода "Северный поток-2" в эксплуатацию. Однако сейчас у страны нет юридических оснований, чтобы предотвратить продажу газопровода, который принадлежит "Газпрому".
В настоящее время зарегистрированная в Швейцарии компания-оператор Nord Stream 2, полностью принадлежащая "Газпрому", проходит процедуру банкротства. Это может привести к продаже активов, и у Германии нет правовых инструментов, чтобы помешать такой сделке.
В парламентском ответе от 24 июня Минэкономики Германии заявило, что правительство рассматривает возможность внесения поправок в закон о внешней торговле в течение текущего законодательного периода, поскольку сейчас он не предусматривает контроля за инвестициями при подобных поглощениях.
Бывший государственный секретарь Минэкономики и депутат от партии "Зеленые" Михаэль Келлнер в комментарии Reuters заявил, что правительство должно закрыть эту лазейку.
"Трубопроводы в Германии или Европе не должны принадлежать российским или американским компаниям", - добавил он.
Ранее The Insider писал, что американский бизнесмен Стивен Линч может попытаться приобрести российский газопровод "Северный поток-2".
По данным издания, если Линчу удастся купить "Северный поток-2", то есть шанс на поставки российского газа в Германию по формально "американскому" газопроводу.
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