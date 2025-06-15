Бізнесмен з оточення Трампа хоче викупити "Північний потік-2": що не так з оборудкою

Американський бізнесмен з оточення президента США Дональда Трампа планує придбати підсанкційний російський газопровід "Північний потік-2". Оборудка виглядає досить підозрілою, з урахуванням того, що покупець багато років лобіював економічні інтереси Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування, яке провело російське опозиційне видання The Insider .

Мова йде про американського бізнесмена Стівена Лінча, наближеного до особи Трампа. Лінч на початку травня 2025 року погасив борг компанії-оператора "ПП-2" перед кредиторами.

Бізнесмен також особисто відвідав Берлін, щоб обговорити можливість купівлі та ремонту підсанкційного трубопроводу. Якщо Лінч зможе купити "ПП-2", це призведе до того, що російський газ матиме можливість постачатися до Європи через формально "американський" газопровід.

В листі до американського Управління з контролю над іноземними активами США (OFAC), яке повинне дати дозвіл на оборудку, Лінч написав, що хоче "вивчити можливість поглинання і дерусифікації" газопроводу. Але є нюанс: Лінч багато разів допомагав Росії просунути економічні інтереси Кремля.

20 років на службі Росії?

Лінч понад 20 років прожив в Росії, тільки у 2019 році він повернувся звідти до США. Успішним бізнесмен став саме завдяки скуповуванню російських активів. Серед найвідоміших оборудок Лінча - придбання активів "Сбербанк. Швейцарія" та спроба взяти під контроль закордонні активи холдингу ЮКОС у 2007 році.

Тоді Лінч та група інвесторів зробили спробу придбати "дочку" ЮКОСу - голландську компанію Yukos Finance. Планувалося, що газопровід у Словаччині, яким володіє Yukos Finance, буде проданий "російській третій особі": тобто, фактично він залишився б під прямим контролем РФ.

Хоча Лінчу вдалося купити компанію, але в останній момент передача газопровода зірвалася. Врешті-решт його передали уряду Словаччини. Але схоже, що це фіаско не підірвало довіри Кремля до Лінча.

Звичайний стерв'ятник?

Втім, експерти, з якими поспілкувалося видання, кажуть, що Лінч - не політик, його це не особливо цікавить, він швидше "експерт з придбання активів у біді". Він побудував свій бізнес на тому, що вишукував активи, які знецінювалися, купував їх, а потім перепродавав значно дорожче.

До того ж Лінч - один з найбільших донорів Республіканської партії, а отже й Трампа. Це означає, що він чекає винагороди за свої зусилля від президента, який завдяки тому, що прийшов до влади, виступив посередником між Україною та Росією у досягненні миру.

"У схемі цих людей з України вони здобули свій гонорар у вигляді договору про видобуток рідкісноземельних металів. Ну, і з Росії щось треба отримати. Наприклад, нехай це буде "Північний потік-2“. Логіка Стівена Лінча така: "Зараз я куплю за копійки, а потім запанує мир, Німеччині потрібен буде газ, який є в Росії. Загалом, якось домовляться, і актив набуде цінності"", - пояснив виданню позицію Лінча експерт-економіст Сергій Вакуленко.

Не все так просто

Втім, на шляху можливої купівлі "ПП-2" на Лінча може очікувати багато проблем. По-перше, це спротив Європи: Європейська комісія готується заборонити використання обох "Північних потоків". Німеччина, на території якої "ПП-2" закінчується, неодноразово заявляла, що виключає запуск газопроводів та постачання газу.

По-друге, трубам потрібен ремонт після диверсії 2022 року. "Північний потік-2" підірвали щонайменше у трьох містах, а вода Балтійського моря, скоріше за все, цілком залила пошкоджені ділянки трубопроводу та викликала всередині сильні корозійні процеси.