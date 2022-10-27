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Німеччина готова відновлювати енергетику України, - Кулеба

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Київ, Четвер 27 жовтня 2022 15:37
Німеччина готова відновлювати енергетику України, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила готовність країни взяти участь у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"У мене і Бербок багато справ, і ми підбили підсумки під час нашої розмови. Ми працюємо разом, щоб постачати більше зброї до України, зокрема через партнерство з третіми країнами. Я ціную готовність Німеччини відновити енергетичну інфраструктуру України, пошкоджену російськими ударами", - зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня російські війська вдарили дронами-камікадзе по великому енергетичному об'єкту в Київській області. Внаслідок інциденту жертв та постраждалих немає.

Крім того, сьогодні вдень внаслідок обстрілу було пошкоджено магістральну мережу в центральних областях. У зв'язку з цим у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях будуть нові графіки віялових відключень. Причому не виключено, що відключення триватимуть довше за 4 години.

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Дмитро Кулеба Електроенергія
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