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Германия готова восстанавливать энергетику Украины, - Кулеба

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Киев, Четверг 27 октября 2022 15:37
Германия готова восстанавливать энергетику Украины, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила готовность страны принять участие в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"У меня и Бербок много дел, и мы подвели итоги в ходе нашего разговора. Мы работаем вместе, чтобы поставлять больше оружия в Украину, в том числе через партнерство с третьими странами. Я ценю готовность Германии восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, поврежденную российскими ударами", - отметил он.

Напомним, в ночь на 27 октября российские войска ударили дронами-камикадзе по крупному энергетическому объекту в Киевской области. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Кроме того, сегодня днем в результате обстрелов была повреждена магистральная сеть в центральных областях. В связи с этим в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях будут новые графики веерных отключений. Причем не исключено, что отключения будут длиться дольше 4 часов.

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Дмитрий Кулеба Электроэнергия
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