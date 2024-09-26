ua en ru
Чт, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина готова стати головною опорою стримування агресії РФ в Європі, - Пісторіус

Четвер 26 вересня 2024 12:03
UA EN RU
Німеччина готова стати головною опорою стримування агресії РФ в Європі, - Пісторіус Фото: Борис Пісторіус, голова Міністерства оборони Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Сергій Пишкін

Для Російської Федерації повномасштабна війна в Україні є лише початком. Демократія та незалежність - головні вороги для диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час виступу у Вільнюсі, якого цитує Deutsche Welle.

"Для Росії Україна це тільки початок. Росія намагається підірвати нашу єдність, Європейського Союзу і НАТО, гібридними методами. Справжній ворог Путіна - наш вільний і незалежний, демократичний спосіб життя", - заявив голова відомства.

Міністр відзначив, що у 2014-му році, після вторгнення Росії у Крим, інші країни "замість того, щоб відреагувати на цей дзвінок, натиснули кнопку "відкласти сигнал тривоги".

У тому ж числі Пісторіус підтвердив плани Німеччини розгорнути в Литві повноцінну бригаду до 2027 року. Зокрема солдатів почнуть направляти вже цього року.

"Ми усвідомлюємо свою відповідальність як центрального логістичного вузла в Європі, що гарантує, що війська можуть швидко переміщатися з Атлантики на східний фланг у разі потреби... Понад 35 000 німецьких військовослужбовців, 200 літаків, два фрегати і додаткові сили можуть бути приведені в оперативну готовність до 2025 року", - додав він.

Ризик війни Росії та НАТО

Німецьке видання Bild взимку опублікувало сценарій військових навчань, в рамках яких збройні сили Німеччини готуються до можливих гібридних атак з боку Росії на східному фланзі НАТО. Представник НАТО прокоментував цю інформацію, зазначивши, що сценарії навчань є вигаданими ситуаціями, створеними для оцінки військових можливостей у конкретних регіонах.

Литовське Міністерство оборони також висловило свою позицію, вказавши, що наразі немає загрози з боку Росії для НАТО, оскільки Москва зосередилася на війні в Україні.

Окрім цього, нещодавно новообраний президент Фінляндії заявив, що напад Росії на його країну, яка стала членом НАТО, виглядає малоймовірним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НАТО
NEWS
Під ударом Київ та об'єкти енергетики. Що відомо про атаку РФ
Під ударом Київ та об'єкти енергетики. Що відомо про атаку РФ
DAILY
Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні