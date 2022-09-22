UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина готова прийняти дезертирів з Росії, однак є умова

Фото: Німеччина готова прийняти дезертирів з Росії, однак є умова (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина заявила про можливість надання притулку російських дезертирів. Однак, в такому випадку останній повинен виступати проти режиму диктатора Володимира Путіна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами міністра внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, Берлін, як правило, надає притулок дезертирам, яким загрожують жорсткі репресії.

"Будь-хто, хто мужньо виступає проти путінського режиму і тому наражає себе на велику небезпеку, може подати заяву про надання притулку в Німеччині через політичне переслідування", - додала Фезер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

Тим часом у Раді за президента Росії також запропонували розширити список військовозобов'язаних мігрантами, які мають російське громадянство менше 10 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияРосійська Федерація