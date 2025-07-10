Німеччина готова придбати у США системи Patriot, щоб передати їх Україні, - Мерц

Німеччина готова придбати у Сполучених Штатів Америки системи протиповітряної оборони Patriot, щоб передати їх Україні.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Мерц заявив, що обговорював з президентом США Дональдом Трампом питання постачання більшої кількості ракет Patriot для України , але остаточного рішення ще не прийнято.
"Американцям самим потрібна частина з них, але у них їх також багато. Ще не остаточно визначено, чи буде здійснено постачання", - сказав він.
Виступаючи на брифінгу в кулуарах Конференції з відновлення України, канцлер Німеччини також повторив свою думку про те, що інтереси Німеччини та Європи щодо зростання, вільної ринкової економіки, енергетичної безпеки та політичної свободи безпосередньо пов'язані з підтримкою України в її боротьбі проти Росії.
"Майбутнє Німеччини дуже тісно пов'язане з майбутнім України таким чином", - наголосив Мерц.
Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що уряд Німеччини планує укласти зі США угоду про придбання систем ППО Patriot в інтересах України.
За його інформацією, Берлін чекає на зобов'язання США передати Німеччині два зенітно-ракетні комплекси Patriot, які будуть профінансовані німецьким урядом.
Проблема полягає в тому, що Україна вже намагалася купити у США системи ППО, але безуспішно. Після цього Київ звернувся до Німеччини по допомогу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.