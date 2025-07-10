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Німеччина готова придбати у США системи Patriot, щоб передати їх Україні, - Мерц

Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Німеччина готова придбати у Сполучених Штатів Америки системи протиповітряної оборони Patriot, щоб передати їх Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Мерц заявив, що обговорював з президентом США Дональдом Трампом питання постачання більшої кількості ракет Patriot для України , але остаточного рішення ще не прийнято.

"Американцям самим потрібна частина з них, але у них їх також багато. Ще не остаточно визначено, чи буде здійснено постачання", - сказав він.

Виступаючи на брифінгу в кулуарах Конференції з відновлення України, канцлер Німеччини також повторив свою думку про те, що інтереси Німеччини та Європи щодо зростання, вільної ринкової економіки, енергетичної безпеки та політичної свободи безпосередньо пов'язані з підтримкою України в її боротьбі проти Росії.

"Майбутнє Німеччини дуже тісно пов'язане з майбутнім України таким чином",  - наголосив Мерц.

Patriot для України

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що уряд Німеччини планує укласти зі США угоду про придбання систем ППО Patriot в інтересах України.

За його інформацією, Берлін чекає на зобов'язання США передати Німеччині два зенітно-ракетні комплекси Patriot, які будуть профінансовані німецьким урядом.

Проблема полягає в тому, що Україна вже намагалася купити у США системи ППО, але безуспішно. Після цього Київ звернувся до Німеччини по допомогу.

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