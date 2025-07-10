Германия готова приобрести у США системы Patriot, чтобы передать их Украине, - Мерц

Мерц заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос поставки большего количества ракет Patriot для Украины, но окончательного решения еще не принято.

"Американцам самим нужна часть из них, но у них их также много. Еще не окончательно определено, будет ли осуществлена поставка", - сказал он.

Выступая на брифинге в кулуарах Конференции по восстановлению Украины, канцлер Германии также повторил свою мысль о том, что интересы Германии и Европы в отношении роста, свободной рыночной экономики, энергетической безопасности и политической свободы напрямую связаны с поддержкой Украины в ее борьбе против России.

"Будущее Германии очень тесно связано с будущим Украины таким образом", - подчеркнул Мерц.