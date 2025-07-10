Германия готова приобрести у США системы Patriot, чтобы передать их Украине, - Мерц

Германия готова приобрести у Соединенных Штатов Америки системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы передать их Украине.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Мерц заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос поставки большего количества ракет Patriot для Украины, но окончательного решения еще не принято.
"Американцам самим нужна часть из них, но у них их также много. Еще не окончательно определено, будет ли осуществлена поставка", - сказал он.
Выступая на брифинге в кулуарах Конференции по восстановлению Украины, канцлер Германии также повторил свою мысль о том, что интересы Германии и Европы в отношении роста, свободной рыночной экономики, энергетической безопасности и политической свободы напрямую связаны с поддержкой Украины в ее борьбе против России.
"Будущее Германии очень тесно связано с будущим Украины таким образом", - подчеркнул Мерц.
Напомним, ранее издание Bild сообщило, что правительство Германии планирует заключить с США соглашение о приобретении систем ПВО Patriot в интересах Украины.
По его информации, Берлин ждет обязательства США передать Германии два зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые будут профинансированы немецким правительством.
Проблема заключается в том, что Украина уже пыталась купить у США системы ПВО, но безуспешно. После этого Киев обратился к Германии за помощью.
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