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Германия готова приобрести у США системы Patriot, чтобы передать их Украине, - Мерц

Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия готова приобрести у Соединенных Штатов Америки системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы передать их Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Мерц заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос поставки большего количества ракет Patriot для Украины, но окончательного решения еще не принято.

"Американцам самим нужна часть из них, но у них их также много. Еще не окончательно определено, будет ли осуществлена поставка", - сказал он.

Выступая на брифинге в кулуарах Конференции по восстановлению Украины, канцлер Германии также повторил свою мысль о том, что интересы Германии и Европы в отношении роста, свободной рыночной экономики, энергетической безопасности и политической свободы напрямую связаны с поддержкой Украины в ее борьбе против России.

"Будущее Германии очень тесно связано с будущим Украины таким образом", - подчеркнул Мерц.

 

Patriot для Украины

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что правительство Германии планирует заключить с США соглашение о приобретении систем ПВО Patriot в интересах Украины.

По его информации, Берлин ждет обязательства США передать Германии два зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые будут профинансированы немецким правительством.

Проблема заключается в том, что Украина уже пыталась купить у США системы ПВО, но безуспешно. После этого Киев обратился к Германии за помощью.

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