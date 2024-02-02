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Німеччина готова надати Україні додаткову допомогу у сфері охорони здоров'я

Фото: міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина запевнила Україну в подальшій допомозі та співпраці в галузі охорони здоров'я.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах, повідомляє РБК-Україна із посиланням на 1und1.

За його словами, підтримка триватиме доти, доки це необхідно. Важливу роль відіграє, зокрема, психічне здоров'я дітей і тема реабілітації. Це стосується і повоєнного часу.

Зі свого боку міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце зазначила, що люди в Україні вже два роки живуть зі страхом ракетних атак і атак безпілотників, а також переживають за рідних і близьких, які перебувають на передовій.

"Усе це накладає свій відбиток, як фізичний, так і психологічний", - заявила вона. 

Німеччина, зазначила Шульце, солідарна з Україною, коли йдеться про здоров'я.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян. Берлін уже передав українським військовим зенітні ракетні комплекси Patriot і IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder і багато іншої техніки.

На 2024 рік Німеччина виділила 8 млрд євро на допомогу Україні у війні з Росією.

31 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

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