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Германия готова оказать Украине дополнительную помощь в сфере здравоохранения

Фото: министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия заверила Украину в дальнейшей помощи и сотрудничестве в области здравоохранения.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1und1.

По его словам, поддержка будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо. Важную роль играет, в частности, психическое здоровье детей и тема реабилитации. Это относится и к послевоенному времени.

В свою очередь министр развития Германии Свенья Шульце отметила, что люди в Украине уже два года живут со страхом ракетных атак и атак беспилотников, а также переживают за родных и близких, находящихся на передовой.

"Все это накладывает свой отпечаток, как физический, так и психологический", - заявила она. 

Германия, отметила Шульце, солидарна с Украиной, когда речь идет о здоровье.

Помощь Украине от Германии

Германия является одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян. Берлин уже передал украинским военным зенитные ракетные комплексы Patriot и IRIS-T, танки Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и много другой техники.

На 2024 год Германия выделила 8 млрд евро на помощь Украине в войне с Россией.

31 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

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