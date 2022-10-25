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Німеччина фінансово підтримає українські об’єкти критичної інфраструктури: подробиці

Фото: Німеччина фінансово підтримає українські об’єкти критичної інфраструктури (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина виділить Україні 20 мільйонів євро на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе бути готовими реагувати на терористичні атаки по критичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад та територій України.

"В умовах, коли наша інфраструктура перебуває під постійним терористичним прицілом, нам потрібно по максимуму забезпечити Україну резервними потужностями, а українців - теплом, світлом і водою", - заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

За його словами, на виділені Німеччиною кошти буде закуплено усе необхідне для цього обладнання, насамперед мобільні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції. Він підкреслив, що альтернативні джерела енергії в Україні будуть.

Наразі Чернишов перебуває у Німеччині та разом з німецькими колегами обговорює, як посилити двосторонню співпрацю в сферах енергетики, відбудови України, допомогу внутрішньо переміщеним особам, а також фінансування оборонної підтримки.

Нагадаємо, що українці можуть залишитися без пенсій та зарплат. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав якнайшвидше отримати обіцяні Євросоюзом гроші.

Також президент Володимир Зеленський закликав партнерів України створити новий формат допомоги України - "фінансовий Рамштайн".

Європейський союз має продовжувати надавати фінансову допомогу Україні. Якщо не зробити цього зараз, у майбутньому це коштуватиме країнам ЄС дорожче.

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