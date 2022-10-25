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Германия финансово поддержит украинские объекты критической инфраструктуры: подробности

Фото: Германия финансово поддержит украинские объекты критической инфраструктуры (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия выделит Украине 20 миллионов евро на закупку резервного оборудования, которое поможет быть готовым реагировать на террористические атаки по критической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства развития общин и территорий Украины.

"В условиях, когда наша инфраструктура находится под постоянным террористическим прицелом, нам нужно по максимуму обеспечить Украину резервными мощностями, а украинцев – теплом, светом и водой", – заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

По его словам, на выделенные Германией средства будет закуплено все необходимое для этого оборудование, в первую очередь, мобильные генераторы, автоматические насосные станции для подачи воды, мобильные теплоэлектростанции. Он подчеркнул, что альтернативные источники энергии в Украине будут.

Чернышев находится в Германии и вместе с немецкими коллегами обсуждает, как усилить двустороннее сотрудничество в сферах энергетики, восстановления Украины, помощь внутренне перемещенным лицам, а также финансирование оборонной поддержки.

Напомним, что украинцы могут остаться без пенсий и зарплат . Премьер-министр Денис Шмигаль призвал как можно быстрее получить обещанные Евросоюзом деньги.

Также президент Владимир Зеленский призвал партнеров Украины создать новый формат помощи Украины – "финансовый Рамштайн".

Европейский союз должен продолжать оказывать финансовую помощь Украине. Если этого не сделать сейчас, в будущем это будет стоить странам ЕС дороже.

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