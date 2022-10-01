Німеччина допоможе розслідувати витоки газу на "Північних потоках"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер в інтерв'ю Bild .

"Усі ознаки вказують на акти саботажу на трубопроводах "Північний потік". Німеччина дуже тісно співпрацює з Данією та Швецією для того, щоб знайти причину. Ми домовилися з колегами щодо формування спільної слідчої групи, до якої увійдуть представники трьох держав", - розповіла міністр.

За її словами, Німеччина направить для розслідування своїх представників військово-морського флоту, спецслужб та поліцейських. При цьому зараз район Балтійського моря, де стався витік газу, патрулюється і "сили спецпризначення готові до позаштатних ситуацій".