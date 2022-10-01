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Німеччина допоможе розслідувати витоки газу на "Північних потоках"

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Берлін, Субота 01 жовтня 2022 20:47
Німеччина допоможе розслідувати витоки газу на "Північних потоках" Фото: Німеччина допоможе розслідувати витоки газу на "Північних потоках" (twitter.com/forsvaretdk)
Автор: Іван Носальський

Німецькі фахівці допоможуть Данії та Швеції провести розслідування витоків газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер в інтерв'ю Bild.

"Усі ознаки вказують на акти саботажу на трубопроводах "Північний потік". Німеччина дуже тісно співпрацює з Данією та Швецією для того, щоб знайти причину. Ми домовилися з колегами щодо формування спільної слідчої групи, до якої увійдуть представники трьох держав", - розповіла міністр.

За її словами, Німеччина направить для розслідування своїх представників військово-морського флоту, спецслужб та поліцейських. При цьому зараз район Балтійського моря, де стався витік газу, патрулюється і "сили спецпризначення готові до позаштатних ситуацій".

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про три витоки газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Після цього шведські сейсмологи заявили, що вони зафіксували в районі витоків кілька вибухів.

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