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Германия поможет расследовать утечки газа на "Северных потоках"

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Берлин, Суббота 01 октября 2022 20:47
Германия поможет расследовать утечки газа на "Северных потоках" Фото: Германия поможет расследовать утечки газа на "Северных потоках" (twitter.com/forsvaretdk)
Автор: Иван Носальский

Немецкие специалисты помогут Дании и Швеции провести расследование утечек газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Bild.

"Все признаки указывают на акты саботажа на трубопроводах “Северный поток”. Германия очень тесно сотрудничает с Данией и Швецией для того, чтобы найти причину. Мы договорились с коллегами о формировании совместной следственной группы, в которую войдут представители трех государств", - рассказала министр.

По ее словам, Германия направит для расследования своих представителей военно-морского флота, спецслужб и полицейских. При этом в данный момент район Балтийского моря, где произошли утечки газа, патрулируется и "силы спецназначения готовы к внештатным ситуациям".

Напомним, 27 сентября стало известно о трех утечках газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

После этого шведские сейсмологи заявили, что они зафиксировали в районе утечек несколько взрывов.

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Российская Федерация Швеция Дания Северный поток
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