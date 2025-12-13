UA

Німеччина допоможе Польщі побудувати протитанкові загородження біля кордону з РФ

Фото: Німеччина допоможе Польщі побудувати протитанкові загородження біля кордону з РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З весни 2026 року військовослужбовці Німеччини долучаться до польської операції "Східний щит" і почнуть будувати оборонні споруди біля кордону з Калінінградською областю РФ та Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За словами заступника міністра оборони Польщі Павела Залевського, насамперед солдати Бундесверу відповідатимуть за "створення позицій, риття траншей, встановлення колючого дроту й зведення протитанкових загороджень".

Розгортання розпочнеться в другому кварталі 2026 року та, за поточними планами, триватиме до кінця 2027 року. Окремого мандата Бундестагу не знадобиться.

Міністерство оборони пояснило, що це не вважається бойовим закордонним розгортанням і "не передбачає безпосередньої загрози військовослужбовцям унаслідок військових зіткнень.

Німеччина вже бере участь у захисті Польщі. З листопада 2024 року зенітні ракетні комплекси Patriot розміщені в районі Жешува, а з грудня 2025 року лише за 60 кілометрів від Калінінграда починає чергування німецька авіагрупа на базі Мальборк.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Естонія розпочала зведення перших бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією в рамках Балтійської оборонної лінії.

