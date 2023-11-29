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Німеччина додає 11,5 млн євро до Цільового фонду Україна-НАТО, - Бербок

Фото: міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін вирішив внести додаткове фінансування на суму 11,5 мільйонів євро до Цільового фонду Україна-НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) МЗС ФРН.

Німецький чиновник у Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО наголосила на важливості "зробити все можливе" для підтримки вибору України "миру, свободи та безпеки".

"Рада НАТО-Україна стане робочим двигуном, за допомогою якого Україна наближатиметься до НАТО", - цитує Бербок МЗС Німеччини.

Також вона заявила, що стандарти НАТО, планування потенціалу та реформа Збройних сил займають "центральне місце на цьому шляху".

"Німеччина виділяє додатково 11,5 мільйона євро до Цільового фонду НАТО-Україна", - розповіла Бербок.

Засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, у Брюсселі відбувається засідання Ради Україна-НАТО. Нинішня зустріч стала першою на рівні міністрів закордонних справ, де разом із главою МЗС Дмитром Кулебою союзники обговорять рекомендації щодо реформ, які Києву належить провести для членства.

Подробиці про засідання топ-чиновників на зустрічі Ради Україна-НАТО - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше також повідомлялося, що на засіданні у Брюсселі глава МЗС Німеччини Бербок закликала створити над Україною "зимовий щит".

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