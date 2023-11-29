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Глава МЗС Німеччини закликала створити над Україною "зимовий щит"

Брюссель, Середа 29 листопада 2023 12:49
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Глава МЗС Німеччини закликала створити над Україною "зимовий щит" Фото: Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Союзники Києва по всьому світу мають створити над Україною "оборонний щит", щоб убезпечити її від російських атак у зимовий період.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Метою Росії знову є громадянська інфраструктура", - сказала вона у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі.

Подібні атаки мають позбавити українців взимку електрики та теплої води, пояснила Бербок.

Берлін уже надав Києву електрогенератори та комплекси ППО Patriot, повідомила глава німецького зовнішньополітичного відомства, закликавши й інших союзників України по всьому світу наслідувати цей приклад.

Допомога Німеччини

Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard більш старої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У листопаді речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що незабаром Україна отримає ще один зенітно-рекетний комплекс Patriot від Німеччини. Зараз на бойовому чергуванні є два дивізіони цієї ППО, які здатні збивати балістичні ракети, зокрема над Києвом.

Складна зима

Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року. Військові попереджають, що Росія нагромаджує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку українських розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

Як писало Financial Times, Україна посилено готується до можливих масованих ударів російської армії з енергетики. Українська влада вважає, що цього разу країна краще підготовлена до атак.

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