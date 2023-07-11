Німеччина блокує запрошення України до НАТО на саміті у Вільнюсі, - джерело

Зокрема, співрозмовник розповів, що початкове формулювання про "запрошення України, коли це дозволять умови", було запропоновано генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і згодом обговорювалося з українською стороною.

Водночас, у неділю 9 липня Німеччина та США внесли свої пропозиції щодо цього пункту комюніке, які набагато менш підходять Україні. Зокрема, Німеччина намагалася повністю виключити слово "запрошення" з тексту фінального документа саміту. Однак під натиском низки країн НАТО пішла на деякі поступки.

Зокрема, Берлін запропонував встановити двоетапну процедуру, за якою Україна може отримати запрошення про членство: коли будуть "виконані всі умови", а також коли країни-союзники погодяться, що "Україна виконала всі критерії", необхідні для набуття членства. При цьому суть цих "умов" і "критеріїв" передбачалося залишити досить розмитою.

Протягом усього вівторка, розповідає співрозмовник РБК-Україна, інші країни намагалися переконати Німеччину піти на подальші поступки, і певний прогрес справді має місце.

"Загалом сьогодні я вже більш оптимістично налаштований, ніж учора. Вся боротьба йде буквально за кілька слів у формулюванні", - сказало джерело.

За його словами, Німеччина під час дискусій наголошує на тому, що різкі кроки у бік членства України можуть зрештою "втягнути НАТО у третю світову війну з Росією".

Як зазначив співрозмовник РБК-Україна, є досить високі шанси на те, що підсумкове комюніке саміту буде фіналізовано вже сьогодні (при цьому проблемою є не лише формулювання по Україні, а й питання, пов'язані із вступом до Альянсу Швеції та турецькою позицією з цього приводу).

Що передувало

Нагадаємо, Україна очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі вона отримає запрошення стати членом Альянсу. Такий крок став би першою конкретикою щодо євроатлантичної інтеграції нашої країни після бухарестського саміту у 2008 році, коли Україні пообіцяли, що вона вступить до Альянсу.

Але, як зазначив сьогодні президент Володимир Зеленський, у підсумковому комюніке немає жодних часових рамок для запрошення України до НАТО. У зв’язку з цим глава держави розкритикував країни Альянсу.

Пізніше видання Spiegel уточнило, що у підсумковому документі саміту лідери країн НАТО вказали, що запрошення України до НАТО можливе у разі виконання окремих умов.