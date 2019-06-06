З Нілу витягли 40 тіл, імовірно убитих силами безпеки Судану

Фото: протести в Судані (twitter.com/knssradio)

Мітингувальники в Судані мають намір з ще більшою силою продовжити страйки

У Судані з річки Ніл витягли щонайменше тіла 40 чоловік, імовірно убитих силами безпеки в столиці країни Хартум. Як інформує РБК-Україна, про це повідомили організатори продемократичних демонстрацій в Судані, пише Associated press.

Зокрема, за інформацією Комітету лікарів протестувальників, є свідки, які бачили, як тіла, завантажені у військову техніку, скидали в річку.

Звістка про пошук тел з'явилася, коли правлячий генерал Судану закликав відновити переговори з лідерами протесту, але протестувальники не погодилися на це. Їх представники сказали, що генерали не можуть серйозно ставитися до переговорів, в той час як їхні війська продовжують вбивати протестувальників.

Демонстранти мають намір і далі продовжувати свої страйки, щоб чинити тиск на військових, і змусити їх передати правління цивільній владі.

Нагадаємо, в результаті розгону наметового табору в Хартумі (Судан) загинули щонайменше 60 осіб.

Крім того, 4 липня в столиці Судану - Хартумі, військові відкрили вогонь по протестувальниках, котрі кілька тижнів блокували будівлю командування армії. В той день загинули 30 людей.

У цілому в результаті зіткнень протестуючих з урядовими військами Судану за три дні кількість загиблих досягла 100 людей.

Почалося все з того, що міністр оборони Судану Авад бен Ауф 11 квітня оголосив про перехід влади в країні до Вищої військової ради і затримання президента Омара аль-Башира. Пізніше Генштаб Судану повідомив про взяття під варту президента. У Судані був оголошений дворічний перехідний період і режим НС терміном на три місяці.