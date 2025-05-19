Проєвропейський Нікушор Дан стане новим президентом Румунії

Основними претендентами на посаду є проросійський ультраправий кандидат Джордже Сіміон і мер Бухареста Нікушор Дан.

Так, після підрахунку 99,02% протоколів Дан попередньо отримує 54,03% голосів, а його конкурент - 45,27% голосів.

Важливо зазначити, що станом на зараз кількість голосів, що залишилися, стала меншою, ніж відстань між кандидатами. Як пише HotNews, Дан лідирує з 898 тисячами голосів, а підрахувати залишилося - лише 850 тисяч. Це означає, що мер Бухареста однозначний переможець виборчих перегонів.

Зазначимо, що після закриття виборчих дільниць о 21:00, загальна явка виборців становила 64,72%. Це на 11% більше, ніж було в першому турі. Загалом у другому турі проголосували 9,99 млн виборців усередині Румунії, і ще 1,64 млн за кордоном (діаспора).

До слова, у першому турі ситуація була іншою. Тоді Сіміон отримав 40,96% голосів, тоді як Дан - 20,99%. Досягти такого результату ультраправому кандидату вдалося за рахунок діаспори, яка віддала за нього понад 60% голосів, а за Дана - 25%.

Перші привітання Дана

Додамо, що президент Молдови Майя Санду вже привітала Нікушора Дана з перемогою на виборах.

"Разом ми зміцнимо міцні мости між двома берегами Прута і захистимо європейський шлях, мир і демократію", - написала вона.

Також румунського політика привітав президент України Володимир Зеленський. Він висловив, що Румунія буде надійним партнером нашої країни.

"Для України - як сусіда і друга - важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу. Ми завжди з великою повагою ставитимемося до Румунії та її народу, особливо з огляду на підтримку, яку ми отримали в найважчий період нашої історії", - ідеться в повідомленні.

Зеленський додав, що румуни завжди можуть розраховувати на допомогу України як доброго сусіда і партнера. Зі свого боку він очікує на подальший розвиток партнерства заради блага обох держав.

"Ми здатні подолати будь-які виклики, якщо будемо єдині та сильні. Розраховую на подальший розвиток стратегічного партнерства між нашими дружніми державами заради їхньої стабільності, безпеки та добробуту", - резюмував президент України.