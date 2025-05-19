Проевропейский Никушор Дан станет новым президентом Румынии

Основными претендентами на пост являются пророссийский ультраправый кандидат Джордже Симион и мер Бухареста Никушор Дан.

Так, после подсчета 99,02% протоколов Дан предварительно получает 54,03% голосов, а его конкурент - 45,27% голосов.

Важно отметить, что по состоянию на сейчас количество оставшихся голосов стало меньше, чем расстояние между кандидатами. Как пишет HotNews, Дан лидирует с 898 тысячами голосов, а подсчитать осталось - лишь 850 тысяч. Это значит, что мэр Бухареста однозначный победитель избирательной гонки.

Отметим, что после закрытия избирательных участков в 21:00, общая явка избирателей составила 64,72%. Это на 11% больше, чем было в первом туре. Всего во втором туре проголосовали 9,99 млн избирателей внутри Румынии, и еще 1,64 млн за рубежом (диаспора).

К слову, в первом туре ситуация была иной. Тогда Симион получил 40,96% голосов, тогда как Дан - 20,99%. Достичь такого результата ультраправому кандидату удалось за счет диаспоры, которая отдала за него больше 60% голосов, а за Дана - 25%.

Первые поздравления Дана

Добавим, что президент Молдовы Майя Санду уже поздравила Никушора Дана с победой на выборах.

"Вместе мы укрепим прочные мосты между двумя берегами Прута и защитим европейский путь, мир и демократию", - написала она.

Также румынского политика поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил, что Румыния будет надежным партнером нашей страны.

"Для Украины - как соседа и друга - важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет. Работая вместе, мы можем укрепить и наши страны, и нашу Европу. Мы всегда с большим уважением будем относиться к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый тяжелый период нашей истории", - говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что румыны всегда могут рассчитывать на помощь Украины как доброго соседа и партнера. В свою очередь он ожидает дальнейшее развитие партнерства ради блага обеих государств.

"Мы способны преодолеть любые вызовы, если будем едины и сильны. Рассчитываю на дальнейшее развитие стратегического партнерства между нашими дружественными государствами ради их стабильности, безопасности и благополучия", - резюмировал президент Украины.