Нікудишній перемовник: експерт пояснив, чому Віткофф не досягне успіху у Кремлі

За його словами, Віткофф провалив перемовини щодо Близького Сходу та Ірану, що відзначають як в Ізраїлі, так і у США.

"Він зробив абсолютно ведмежу послугу по переговорах з Іраном, по ядерній угоді, і про це пишуть сьогодні і в Ізраїлі, і в Сполучених Штатах тощо. Очікувати від нього результату в Кремлі, особливо позитивного для Україні, - це собі дорожче називається", - зазначив дипломат.

Особливу критику викликала поїздка Віткоффа до Москви, після якої він, за словами експерта, озвучував ідеї про передачу Україні трьох або чотирьох регіонів. Експерт підкреслив, що перемовника "обробляли" понад чотири години в дусі КДБ-ФСБ, і результат цієї обробки був очевидним - у Вашингтоні та Парижі він транслював кремлівські меседжі.

"Складається враження, ніби йому "вставили чіп" з завантаженими файлами з Кремля", - сказав експерт.

Він додав, що кожен його візит до Москви закінчується поверненням з черговою "міною" для переговорного процесу.

На його думку, діяльність Віткоффа є потенційно небезпечною для позицій як Києва, так і Вашингтона. Експерт також припустив, що перемовника використовують для маніпуляцій, зокрема щодо Дональда Трампа, і закликав або домогтися його усунення, або принаймні донести до нього, що він є об’єктом впливу.

"З мого погляду, дивлячись на результати цієї зустрічі, доречно було б, якщо вони не хочуть відверто вимагати його (Віткоффа - ред.) усунення, то хоча б пояснити на пальцях, що ним маніпулюють, якщо він не піддається і не виконує роль такого маніпулятора. І це видно, що після кожного із візитів до Москви до Вашингтона приїздить зовсім інший Віткофф. ", - підсумував Безсмертний.

Заяви Віткоффа

Нещодавно спецпосланник США Стів Віткофф відвідав Росію, де зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим, а після цього провів майже п'ятигодинні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

На фоні цих подій Reuters повідомило, що, на думку Віткоффа, найшвидший шлях до миру в Україні полягає в передачі Росії прав власності на чотири східні українські регіони. Цю позицію він також озвучив президенту США Дональду Трампу.

Потім Віткофф знову заявив, що "ключем" до завершення війни в Україні є так звані "п’ять територій".

"Ця мирна угода стосується так званих п’яти територій, але в ній є набагато більше. Є протоколи безпеки, є стаття 5 НАТО, багато деталей. Це складна ситуація, що корениться в деяких реальних проблемних речах, що відбуваються між двома країнами... Я думаю, що ми можемо опинитися на порозі чогось дуже, дуже важливого для світу в цілому", - заявив він.