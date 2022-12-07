Нікуди не йду та подаватиму апеляцію. Мер Чернігова про позбавлення посади

Мер Чернігова Владислав Атрошенко відреагував на рішення Яворівського районного суду міста Львів позбавити його права обіймати посаду міського голови протягом року. Він пообіцяв подавати апеляційну скаргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву , яку він розмістив у Facebook.

"Вважаю це справою честі. Боротьбою за все місцеве самоврядування. Проти його знищення", - додав Чернігівський міський голова.

За його словами, він обов’язково подаватиме апеляцію.

"Я залишаюся. Я нікуди не йду", - заявив Атрошенко.

Нагадаємо, що Яворівський районний суд Львова позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посаду міського голови протягом року.

РБК-Україна писало про те, що в вересні петиція щодо збереження Атрошенка на посаді мера Чернігова набрала більше 25 тисяч голосів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.