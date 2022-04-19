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"Никто не знает, что будет через 5-10 минут": в Лисичанске в очередной раз призвали к эвакуации

Фото: в Лисичанске призвали к эвакуации (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Жителей Лисичанска местные власти в очередной раз призвали эвакуироваться в места, где нет боевых действий и пока есть такая возможность. Поскольку ситуация осложняется и "никто не знает что будет через 5 или 10 минут".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение руководителя Лисичанской городской ВЦА Александра Заики.

"Лисичанская громада, к сожалению, ситуация очень-очень напряженная. Поэтому в очередной раз к вам обращаюсь: пока есть такая возможность, Эвакуируйтесь, пожалуйста. Что будет через 5 или 10 минут, никто не знает. Поэтому я уже умоляю вас - нужно эвакуироваться", - заявил он.

Отметим, сегодня глава Луганской ОГА Сергей гайдай заявил, что российские оккупанты не согласовали "режим тишины" в Луганской области. Но эвакуация мирных жителей будет продолжаться, несмотря на обстрелы врагов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к украинцам, которые сейчас находятся в тех местах, где начинаются боевые действия. Он призвал граждан немедленно покинуть эти территории.

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