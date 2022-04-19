"Никто не знает, что будет через 5-10 минут": в Лисичанске в очередной раз призвали к эвакуации

"Лисичанская громада, к сожалению, ситуация очень-очень напряженная. Поэтому в очередной раз к вам обращаюсь: пока есть такая возможность, Эвакуируйтесь, пожалуйста. Что будет через 5 или 10 минут, никто не знает. Поэтому я уже умоляю вас - нужно эвакуироваться", - заявил он.

Отметим, сегодня глава Луганской ОГА Сергей гайдай заявил, что российские оккупанты не согласовали "режим тишины" в Луганской области. Но эвакуация мирных жителей будет продолжаться, несмотря на обстрелы врагов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к украинцам, которые сейчас находятся в тех местах, где начинаются боевые действия. Он призвал граждан немедленно покинуть эти территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.